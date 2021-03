Branden omkring skorstenen i villaen i Gadstrup var slukket, inden den fik mulighed for at udvikle sig. Derfor skete der kun begrænset skade på huset. Foto: presse-fotos.dk

Politiet ude med pulverslukkeren

Det var politiet, der først nåede frem til Dyssegårdsvej i Gadstrup, hvorfra der sent tirsdag aften blev slået brandalarm fra en villa. Branden var opstået i noget granulat omkring skorsten fra husets brændeovn, og det var beboerne i huset, der både opdagede branden og slog alarm, og de var også ude af huset, da de første udrykningskøretøjer ankom. Og politiet ventede ikke på, at sprøjterne kom, men gik i gang med en pulverslukker for at dæmpe flammerne.