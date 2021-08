Politiet ud til Æblehaven: Brand i knallert

Mandag aften fik beboere i Æblehaven besøg af politi og brandvæsen. Klokken 20.52 blev der meldt om ild i en knallert. Knallerten stod op ad en affalds-container. Branden var ikke værre end at det kunne klares med en pulverslukker. Brandvæsnet kom således ikke i aktion, og politiet afmærkede blot knallerten, som ikke var meldt stjålet. Da politiet ikke havde mistanke om, at der var foregået noget strafbart, foretog politiet sig ikke yderligere i sagen, således at ejeren må sørge for at fjerne knallerten på et senere tidspunkt.