Politiet tog en flok unge drenge på fersk gerning under indbrud

En flok drenge har måske lært, at det ikke er smart at begå indbrud. Og især ikke få hundrede meter fra politistationen. Politiet rykkede nemlig hurtigt ud, da der tirsdag aften ved 20-tiden kom en anmeldese om, at fire unge var i færd med at begå indbrud i en bygning på Skovbogade, der blev brugt som museum og til reparation af veterantog.

To af dem var kun 13 og 14 år gamle, så de kunne på grund af den kriminelle lavalder på 15 år ikke sigtes for noget, men blev også afhørt til sagen. De to 15-årige blev sigtet for indbrud, men alle blev løsladt efter et par timer i politiets varetægt.