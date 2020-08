Her til morgen var politiet på besøg ved Sankt Josef Skole for at se hvordan det gik med trafikken. Det blev til fire bøder. Billedet er fra 2017, så ingen af personerne på billedet er nødvendigvis blandt synderne. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Politiet tjekkede 11 skoler: Se hvor de fik flest bøder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet tjekkede 11 skoler: Se hvor de fik flest bøder

fi

Roskilde - 25. august 2020 kl. 10:46 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældre på 11 skoler i Midt- Og Vestsjællands Politis område kunne her til morgen ser politiet være til stede for at se, om forældre og børn havde helt styr på reglerne. Der var særligt fokus på, at forældrene i bil benyttede de korrekte af- og pålæsningssteder, om alle i bilen var fastspændt, og at børn under 135 cm benyttede det lovpligtige sikkerhedsudstyr i form af autostol/selepude. Derudover havde patruljerne også fokus på opmærksomhed i trafikken, herunder om nogen anvendte håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Efter morgenens aktion springer Sankt Josef Skole inde på en førsteplads på listen over uddelte bøder. I fire tilfælde måtte politiet have blokken frem ved den store privatskole.

I tre tilfælde faldt der bøder for at afsætte børn, hvor færdselstavlen viser standsning forbudt. En enkelt forældre får en bøde for ikke at have brugt sele. De fire båder er i 1500-kroners klassen.

På otte af de 11 skoler der fik besøg bemærkede politiet ingen forseelser.

kSankt Josef Skole er midt i en plan om at udvide skolen. En plan, som politikerne har sagt ja til, under den forudsætning, at skolen får styr på det trafikale kaos, der er ved skolen hver morgen ved skolestart.