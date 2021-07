Der er så smukt i byens parker - her Folkeparken - også om aftenen, men dagen derpå flyder det med affald efter de natlige udskejelser, som har holdt mange naboer vågne. Men nu er det slut. Fremover vil politiet føre en hårdere linje, som formentlig betyder, at der ikke bliver festet i parkerne efter klokken 22. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Politiet strammer skruen: Slut med nattefester i parkerne

Roskilde - 05. juli 2021 kl. 12:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

De unge, der har trukket store veksler på manges tålmodighed ved at feste højlydt til den lyse morgen i Folkeparken og andre steder, har opbrugt deres kredit. Nu sætter Midt- og Vestsjællands Politi ekstra ressourcer ind på at stoppe festerne og sikre natteroen.

Det er resultatet af et møde, som Midt- og Vestsjællands Politi havde med repræsentanter fra Roskilde Kommune i fredags.

- Det er ikke kun i Folkeparken, men også i Byparken, i Vigen Strandpark og andre steder. Vi ser på det samlet, og både vi og kommunen er enige om, at vi er nødt til at stramme skruen nu, siger vicepolitiinspektør John Jensen.

At der bliver festet i det fri omkring midsommer, er der ikke noget nyt i. At det kan høres af andre end deltagerne i festen, er også et kendt fænomen, men i år er det alligevel anderledes end tidligere, mener John Jensen.

- Der er ingen tvivl om, at der i det offentlige rum bliver spillet meget høj musik i de sene timer, dels på grund af sidste skoledag, og dels fordi man generelt trækker ud i det offentlige rum på grund af corona. I starten har vi forsøgt med det gode og prøvet at tale med dem, der spiller musik, men enten kommer der nye til, eller også bliver der bare skruet op igen efter et stykke tid, så nu er vi nødt til at stramme, hvor det er relevant, siger John Jensen.

Forstår naboerne Han siger, at politiet har været til stede i parkerne og andre steder, hvor der har været fest, ikke mindst omkring sidste skoledag, hvor der erfaringsmæssigt er mest gang i den.

- Lige i de dage plejer vi at udvise forståelse, og det gør naboerne til parkerne også, fordi vi alle ved, at det er noget, der kun varer i nogle få dage, men i år er det, som om det trækker længere ud end normalt, nok også i lyset af corona, og det er som om, at musikken er højere. Det er bare fortsat, og jeg må sige, at jeg godt kan forstå de mennesker, som skal op at passe et arbejde om morgenen, og som bliver irriterede over, at de ikke kan sove om natten på grund af larmen fra en fest i nærheden, siger John Jensen.

36 klager i weekenden Den netop overståede weekend bød i alt på 36 anmeldelser til politiet om musik til ulempe, og i hele kommunen beslaglagde politiet tre soundbokse. Ingen af disse anmeldelser eller beslaglæggelser udsprang af musik i Folkeparken, men reaktionen er heller ikke udløst alene af oplevelserne i Folkeparken, understreger John Jensen.

- Vi ser på det samlede billede, og vi må også sige, at vi har været rigtig meget til stede i Folkeparken, og det kan selvfølgelig have en effekt - og så kan det være lidt tilfældigt, hvorfra der kommer anmeldelser på enkelte dage, siger John Jensen.

Væsentlig ulempe Det er også betydelig tilstedeværelse, der bliver et af de vigtigste redskaber, når politiet de kommende dage sætter ind for at sikre natteroen. Regulativerne skal overholdes, hvilket vil sige, at der ikke må spilles musik til ulempe efter klokken 22 - og dér er en gråzone.

- For at håndhæve et forbud mod musik, skal der være hjemmel til det, og der er forskel på, om musik er til ulempe, eller om den er til væsentlig ulempe. Det skal være til væsentlig ulempe, før man kan straffe for det - men efter klokken 22 vil det som udgangspunkt være til væsentlig ulempe. Hidtil har vi været ude at tale med de unge mennesker og sagt »lad nu være, lad nu være,« og vi har haft vores personel ude i parkerne, indtil det var helt slut, og det fortsætter vi med at have, for vi skal have bragt det til ophør nu, siger John Jensen.

