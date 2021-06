Midt- og Vestsjællands Politi var i weekenden på Roskilde Fjord for at tjekke sejlere. Billedet her er taget i Rungsted Havn og viser en båd tilhørende Nordsjællands Politi Foto: Nordsjællands Politi

Politiet stod til søs på fjorden: Bådejerne manglede et vigtigt papir

Også når man stævner ud på fjorden, er der et hav af regler, der skal overholdes. Og det gør langtfra alle, viste det sig, da Midt- og Vestsjællands Politi i weekenden stod til søs for at tjekke trafikanterne på fjorden - en kontrol, der blandt omfatter de lovpligtige certifikater, spiritussejlads og sikkerhedsudstyr.

Søndag var politiet igen på vandet, hvor kontrollen fik et langt mere tilfredsstillende resultat. 13 både blev kontrolleret, og det gav ikke anledning til sigtelser, for alle havde styr på tingene. Politiet oplevede dog en vis uvidenhed om, at dokumentation for den tegnede ansvarsforsikring for et fartøj skulle medbringes.