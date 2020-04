Se billedserie Sådan så der ud på havnen torsdag aften i sidste uge. Det kommer ikke til at ske i morgen, hvor politiet spærrer hele havnen af i 12 timer. Foto: Steen Østbjerg

Politiet spærrer havnen helt af for at stoppe træf

Roskilde - 29. april 2020 kl. 11:19 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden gang på en uge strammer politiet linjen over for motortræffet, der plejer at finde sted om torsdagen på Roskilde Havn.

Træffet blev afviklet næsten som normalt i sidste uge, hvilket medførte flere henvendelser til politiet fra borgere, der mente, at træffet burde stoppes.

Mandag meddelte politiet, at indsatsen ville blive skærpet. I stedet for at søge dialog ville politiet nu gå over til at føre særlig tilsyn med Roskilde Havn, lød det fra Midt- og Vestsjællands Politi. Og allerede inden det er blevet torsdag igen, er der igen strammet op: Politiet lukker ganske enkelt hele havnen for biler og motorcykler i 12 timer torsdag, fra klokken 11 til klokken 23. Det sker for at forhindre, at flere end 10 personer samles.

Politiet vil være til stede på havnen, lige som kommunen sender parkeringsvagter til havnen for at vejlede trafikanterne.

- Det er en hurtig indsats, vi laver. I samarbejde med Roskilde Kommune har vi set på, hvordan vi kan håndtere det her, og eftersom de fleste kommer på havnen om torsdagen for at se på motorcykler og biler, har vi besluttet, at det simpelthen ikke skal være muligt at parkere på havnen, siger Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Hun tilføjer, at hvis træffet skulle søge andre steder hen, så vil politiet også være opmærksom på det.

