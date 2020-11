Politiet savner vidner til knallertuheld

Kvinden i bilen kom kortvarigt ud af bilen for at spørge, om han var ok, men politiet vil gerne i kontakt med hende for at få hendes forklaring. Det samme gælder de vidner, der kan være med til at kaste lys over omstændigheder. Ud over den ældre kvinde var der i hvert fald en mand, der støttede den unge mand i, at han ikke havde kørt ureglementeret på stien.