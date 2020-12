Politiet måtte minde de voksne om, at forsamlingsforbuddet gælder alle uanset alder. Foto: Lars Sandager Ramlow

Politiet rykkede ud til børnefødselsdag

I disse dage har politiet særligt fokus på, at restriktionerne, der tjener til at dæmme om for smittespredningen, bliver overholdt, og det er der også andre, der har.

Således var det en bekymret borger, der ringede til politiet lørdag formiddag efter at have konstateret, at temmelig mange mennesker havde forsamlet sig på naturlegepladsen i Hedeland.