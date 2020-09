Send til din ven. X Artiklen: Politiet rykkede massivt ud til boligområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet rykkede massivt ud til boligområde

Roskilde - 29. september 2020 kl. 06:08 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Mandag aften rykkede Midt- og Vestsjællands Politi talstærkt ud for anden gang på få dage i bebyggelsen Stouvænget i Gundsømagle. Politiet slog en ring omkring en del af bebyggelsen, hvor beboere er blevet afvist i et forsøg på at komme tilbage til deres boliger. Der var indtil flere politibiler og et par ambulancer til stede i bebyggelsen, hvor der var politi til stede i en lejlighed.

DAGBLADET har været rundt i området, hvor der på stien mellem fritidsklubben og bebyggelsen er placeret en betjent med hund, som afviser alle. På p-pladsen ud til Piledyssen var der også spærret af med polititape. Her blev vores reporter mødt af to venlige, men fåmælte betjente, som kun kunne sige, at de var i gang med en opgave. Beboere fra bebyggelsen var stimlet sammen på p-pladsen for at følge med lidt på afstand af, hvad der foregår.

DAGBLADET var mandag aften klokken 22.58 kommet igennem til Midt- og Vestsjællands Politi, og her lød det fra vagtchef Mads Haugaard:

- Vi fik en anmeldelse klokken 19.10 om en borger, vi skulle være bekymret for. Vi har været på adressen og har kontakt til borgeren her fire timer efter anmeldelsen, og jeg kan kun sige, at alt er godt, og ingen er kommet til skade. Jeg forventer, vi pakker sammen i området inden længe, siger han.

Mads Haugaard understregede, at der ingen sammenhæng er mellem aftenens episode og det faktum, at der for under 14 dage siden skete et knivdrab i samme bebyggelse. Det var drabet på den 31-årige Jonas Frederik Drewsen.