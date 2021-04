Cliuniq i Ringstedgade må nu igen holde åbent (under de gældende coronarestriktioner), efter de nåede op på 18 sigtelser for at trodse åbningsforbuddet. De sager venter stadig på en afgørelse i retten. Foto: Kristian Jørgensen

Politiet prioriterer stadig sag mod klinik

Roskilde - 07. april 2021 kl. 12:16 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

18 bødeforlæg for overtrædelse af åbningsforbuddet nåede skønhedssalonen Cliuniq i Ringstedgade op på, inden det tirsdag igen blev tilladt at holde åbent.

Hverken klinikkens indehaver eller den kvindelige bestyrer har betalt en eneste af bøderne, der løber op i flere hundrede tusinde kroner.

De vil have sagerne afgjort i retten, og politiet har flere gange tidligere udtalt, at det havde høj prioritet at få en afgørelse, og at de derfor har anmodet retten om hurtig berammelse (dvs. at få fastsat tidspunkt for retsmødet).

Det er stadig tilfældet, efter åbningsforbuddet er blevet ophævet. Midt- og Vestsjællands Politi har dog sadlet om og er ved at samle alle sagerne i ét langt anklageskrift, da de drejer sig om samme lovovertrædelse, og de sigtede nægter sig skyldige i alle sagerne.

Blæser på loven Så snart det anklageskrift er udformet, vil det blive sendt til retten med anmodning om en hurtig berammelse.

Sagerne havde en vis principiel betydning, da de liberale erhverv var underlagt et åbningsforbud, men det har de sådan set stadig.

- I vores politikreds er der ikke andre forretningsdrivende, der i det omfang har overtrådt lovgivningen. Hvis endelig der har været en, har det været en svipser, men det fritager selvfølgelig ikke for straf. Her har vi netop en fortælling, der giver indtryk af, at man ser stort på lovgivningen, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Som det måske bedste eksempel nævner han de seneste sigtelser fra den 20. marts.

Her blev der to gange i løbet af halvanden time uddelt bøder til klinikken, da medarbejderen blev taget i at behandle den samme kunde begge gange. Da hun og kunden første gang var blevet orienteret om lovgivningen, kunne de dårligt have været i tvivl, da de kort efter genoptog behandlingen.