Politiet overhalet af hurtig bilist uden kørekort

En 45-årig mand fra Skibby valgte den forkerte bil at overhale, da han lørdag aften kørte på Holbækmotorvejen ved Roskilde. En af bilerne var nemlig en civil patruljebil fra færdselspolitiet, der klokken 22.10 målte den 45-årige til at køre med en gennemsnitshastighed på mindst 146 km/t over knap 1700 meter på motorvejen i østlig retning ved Roskilde.

Den 45-årige blev standset, og det viste sig, at han tidligere var blevet frakendt kørekortet og havde undladt at generhverve det, så han blev sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven. Efterfølgende kunne politiet desuden konstatere, at det nu var syvende gang inden for blot de seneste to år, at den 45-årige blev afsløret i at køre bil trods manglende førerret.