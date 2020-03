Politiet melder ud: Brand var ikke påsat

- Vi har haft kriminalteknikere, elspecialister, brandhunde og vore egne efterforskere på sagen - al den sagkundskab, vi har at trække på, for at kunne udelukke nogle ting og for at kunne spore os ind på en årsag til branden, og vi er havnet i, at branden er opstået i en garage eller carport, hvor der er meget stor sandsynlighed for, at den blev startet af en elfejl, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.