Politiet med stor ros i nat: 17-årig hjerteløber indstilles til dusør

Det fortæller vagtchefen ved Mid- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

- Hun nåede frem til den 74-årige mand, der var faldet om med hjertestop, og på grund af pigens hurtighed og hjertestarteren lykkedes det at få gang i mandens hjerte igen, forklarer vagtchefen til sn.dk.

Da redningsmandskabet kort efter kom til stedet tog de over, og den 74-årige blev bragt til Rigshospitalet til behandling.

Desværre stod hans liv efterfølgende ikke til at redde, på trods af, at den 17-åriges hurtige handling fik gang i mandens hjerte igen.

Men hos politiet skal der lyde stor ros og tak for pigens hurtige reaktion.

- Vi har valgt at indstille pigen til en dusør, da vi synes, at det var en meget flot ting af gøre af en 17-årig så sent på natten, lyder det fra vagtchefen.