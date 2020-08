Politiet med kraftig opfordring: Tøver ikke med at tage musikanlæg

Forud for endnu en stegende varm weekend kommer Midt- og Vestsjælland med en kraftig opfordring til borgerne i hele politikredsen. »Tænk dig om inden du skruer voldsomt op for musikken, for vi konfiskerer altså dit musikanlæg«, kan beskeden koges ned til. I den seneste weekend inddrog politiet hele fire såkaldte soundbokse i Roskilde Kommune.

- Der har hen over sommeren været mange anmeldelser om musik til ulempe i hele kredsen. Politiet vil fortsat have stor fokus på området, nu hvor endnu en weekend nærmer sig. De mange anmeldelser betyder, at politiet har taget en del musikanlæg i bevaring, når politiet har kunnet konstatere, at musikken var til væsentlig ulempe for de omkringboende, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.