Selv om en 26-årig mand skræmte to 12-årige piger med sin opførsel mandag aften, bliver han ikke sigtet for noget i den forbindelse. Foto: Kenn Thomsen

Politiet lukker sag om skræmmende mand i Jyllinge

Den mand, som mandag aften skræmte to 12-årige piger i Jyllinge, viser sig at være en 26-årig mand fra Roskilde. Han har normalt ikke sin gang i Jyllinge og kørte rundt i en hvid varevogn, der ikke er hans egen.

- Den er blevet udleveret til rette ejer. Om det bliver en straffesag omkring, hvorvidt manden har lånt eller stjålet bilen, vil tiden vise, fortæller Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi og oplyser, at politiet har talt med alle de involverede parter igen.

Manden har erkendt, at han har talt med de to 12-årige piger. Pigerne har fortalt, at manden skræmte dem, men han har ikke prøvet på noget seksuelt.