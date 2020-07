Politiet har nu fået obduktionsrapporten på den 36-årige mand, som døde da han var ude at bade ved Vigen Strandpark den 29. juni i år. Foto: presse-fotos.dk

Politiet lukker sag: Obduktionsrapport landet efter drukneulykke

Undersøgelserne efter den familietur til stranden som for 12 dage siden, den 29. juni, kostede en 36-årige mand livet da familien var i Vigen Strandspark, er nu afsluttet.

Politiet har modtaget obduktionsrapporten og den viser ingen tegn på, at der skulle være tale om andet end en tragisk drukneulykke.

- Der er ingen tegn på noget som helst usædvanligt i rapporten. Ingen stoffer, ingen alkohol, kun en masse vand i mandens lunger. Så vi kan nu konkluderer, at der er tale om en tragisk drukneulykke, siger Charlotte Tornquist fra Midt og Vestsjællands Politi.

Den 36-årige familiefar fra Roskilde druknede imens han badede med sin fireårige datter mellem badebroen og badeplatformen 50 meter fra badebroen i Vigen Strandpark. Da det blev opdaget, at manden var væk, sprang mange gæster i strandparken i vandet for at lede efter ham. Desværre forgæves.