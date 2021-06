Politiet kan se med: Video-overvågning af toiletter

- Vi ønsker, at der bliver passet godt på vores alles goder, og man må sige, at der flere gange er nogen, som har glemt at passe godt på toiletbygningerne i de to parker. Det er årsagen til, at vi sætter videoovervågning op, siger Jens Børsting (S), formand for plan- og teknikudvalget.