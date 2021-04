Rawa Ghafour, der både driver Brdr. Frisør og Grand Salon i Roskilde, og hans kunde Finn Jensen havde mundbind på, da sidstnævnte endelig kunne komme til frisøren. Men politiet har ikke mulighed for at tjekke, om alle overholder reglerne. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Politiet kan ikke tjekke om kunder er negative Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet kan ikke tjekke om kunder er negative

Roskilde - 07. april 2021 kl. 11:44 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Ikke en eneste gang i løbet af tirsdagens genåbning af frisører og andre liberale erhverv har forretningsdrivende i Roskilde anmeldt problemer med at få kunder til at bruge mundbind eller fremvise et gyldigt coronapas.

Læs også: Politiet prioriterer stadig sag mod klinik

Når det kommer til at kontrollere, om saloner og klinikker selv overholder reglerne og tjekker kunderne, kommer politiet til kort.

- Det er ikke sådan, at vi kommer ind i en frisørsalon med fem kunder og tjekker kundernes mobiltelefoner, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Gensidig tillid

Politiet forventer, at borgerne kender reglerne og selv har en interesse i at blive testet for at kunne modtage en ydelse uden risiko for at smitte andre.

Når ordensmagten ikke kan kontrollere, om der bliver vist coronapas eller en negativ test, skal der en anmeldelse til, før de rykker ud.

- Det kan være kunder, der kommer på stedet og er fortørnede over, at der ikke er den kontrol, man forventer. Der kigger vi på det som enhver anden anmeldelse, men det er jo et øjebliksbillede. Vi kan ikke stå i alle døre og holde øje med, om de forretningsdrivende stiller spørgsmål, og vi kan ikke kigge i alle kunders beviser for det her. Det er en gensidig tillidsbaseret kontrol, siger Martin Bjerregaard.