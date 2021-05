Politiet jager knivstikker med stort fuldskæg og slikhår

- Vi har fået mange gode henvendelser fra vidner, der giver os et godt billede af, hvad der er foregået på stedet, og så er vi selvfølgelig også ude for at sikre noget overvågning i området. Vi hører meget gerne fra endnu flere, der måtte have oplysninger til sagen - og det står jo også de to personer på knallerten frit for at ringe til politiet, så vi kan få en snak om episoden, siger politikommissær Rasmus Brink-Frendrup.