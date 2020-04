Artiklen: Politiet i aktion: Mand havde optrådt aggressivt og truende i et supermarked

Politiet i aktion: Mand havde optrådt aggressivt og truende i et supermarked

Søndag aften havde en mand i 30'erne optrådt aggressivt og truende i et supermarked i Hyrdehøj i Rosklde, hvor han også var kommet tæt på personalet.

Personalet fik manden til at forlade supermarkedet, men da det ikke var første gang, at han havde udvist denne opførsel i supermarkedet, valgte personalet at ringe til politiet.

Det bekræfter kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard til sn.dk.

- Politiet kørte herefter ud til en adresse på Låddenhøj, hvor de forsøgte at få kontakt til manden. På grund af beskrivelsen fra personalet i supermarkedet tog politiet ingen chancer og omringede mandens bopæl, siger Martin Bjerregaard til sn.dk.

Politiet forsøger at få kontakt til manden, der til at begynde med ikke vil have kontakt til politiet og virker udadreagerende.

Men efter noget tid kommer der en positiv kommunikation mellem politiet og manden, og det lykkes også politiet at få kontakt til pårørende, som tog ud og tog sig af manden.

- Det hele forløb stille og roligt, og han er hverken blevet anholdt eller sigtet, lyder det fra Martin Bjerregaard til sn.dk.