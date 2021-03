Mange var taget i Rabalderparken søndag, men politiet sigtede ikke nogen for at overtræde forsamlingsforbuddet. Billedet er dog fra tiden uden den slags begrænsninger. Foto: Lars Kimer

Politiet holder øje med forårsfornemmelser

I dag stiger det udendørs forsamlingsforbud fra fem til 10 personer, men selv med den fordobling er politiet forberedt på, at forårets komme kan give travlhed med at holde et ekstra øje med forsamlinger.

Søndag fik forårssolen mange unge på skaterbanen i Rabalderparken, hvad der fik nogen til at anmelde en for stor forsamling. Politiet lagde vejen forbi, men fandt, at folk holdt sig i mindre grupper på afstand af hinanden, også selvom maksimum stadig var på fem. Betjentene gav dog nogle råd med på vejen til nogle af skaterne om at være opmærksom på deres afstand til andre.