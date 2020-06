Politiet lagde vejen forbi busskuret ved Jyllingecentret i aftes. Foto: Jens Wollesen

Politiet hilste på og fandt hashrygere i busskuret

Roskilde - 09. juni 2020 kl. 10:55 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt og Vestsjællands Politi trillede i aftes klokken 21.30 op foran busskuret ved Jyllingecentret. Busskuret har fået et ry som stedet, hvor man kan købe stoffer og som et sted, hvor der bliver drukket lidt for mange øl.

Det var det politiet reagerede på, og der var da også en lille gevinst. En enkelt mand fra Jyllinge på 21 somre havde et gram hash på sig.

I alt visiterede politiet seks personer, alle mænd, tre fra Jyllinge på 17, 18 og 21 år, to fra Stenløse på 18 år og en 25-årig mand fra Værløse.

- En kollega har gjort os opmærksom på, at det nok ville være klogt at besøge busstoppestedet lidt oftere, og det er jo ikke svært at svinge forbi, når vi alligevel er i Jyllinge. Selv om vi kun fandt et gram hash, så var det patruljens oplevelse, at de alle seks havde røget hash inden politiet ankom, siger Martin Bjerregaard fra presseafdelingen.

- Vi har noteret stedet som et sted, folk oplever som utrygt, og derfor vil vi sørge for at kigge forbi oftere, siger han.