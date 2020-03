Politiet havde fortrykte tilståelsesblanketter

- Hver gang de blev taget, skulle de jo afhøres, og det skulle skrives på maskine og tre gange carbonpapir, og for at følge med, skulle hastigheden være rimelig høj. Og de skulle helst erkende det, de var sigtet for, for ellers skulle de fængsles. Man kunne afgøre det uden om retten ved at få dem til at erkende, og så havde vi fortrykt nogle papirer, hvor der stod »Jeg har købt det...« og så var der tre muligheder - Christiania, på stationen i Roskilde eller på festivalpladsen. Og hvis de sagde, »Jeg har købt det et andet sted,« sagde vi« Nej, det er ikke muligt! Du må vælge en af de her tre!« I dag ville det nok være umuligt at gøre det på den her måde! sagde OvePedersen.