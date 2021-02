Se billedserie Der var mange mennesker på Roskilde Fjord i weekenden. Politiet var gentagne gange ude for at råbe folk i land, da isen ikke er sikker, men der kom hurtigt trafik på isen igen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Politiet har råbt folk ind fra fjorden med megafon

Roskilde - 15. februar 2021 kl. 11:51 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Hundredvis af mennesker er gået ud på fjordisen i weekenden, og det har givet politiet fast arbejde med at forsøge at genne folk i land.

Isen på Roskilde Fjord er ikke sikker at færdes på, men alligevel er der igen og igen sivet mennesker ud på den tillokkende is.

- Vi har simpelthen råbt i megafon, og det har folk efterkommet, men der går ikke lang tid, før der er nogen tilbage på isen igen, siger Charlotte Törnquist, kommunikationsmedarbejder i Midt - og Vestsjællands Politi.

Langt ude Der har over hele politikredsen været lignende aktioner, og det har ikke været muligt at stå vagt ved hver eneste frosne vandoverflade, som det ikke er tilladt at gå ud på.

Trods hundredvis af mennesker på fjorden ved Roskilde har der ikke været uheld, hvor folk er gået igennem. Men det er stadig ikke tilladt at gå på isen, for vandforholdene i fjorden gør, at den ikke bliver sikker at færdes på.

- Der er anmeldelser på folk, der har været flere hundrede meter ude, også helt ude ved sejlrenden. Ryger man igennem der, er det alvorligt, for man risikerer at blive trukket ind under iskappen, siger Charlotte Törnquist.

Tøen kommer Hun ved ikke, om der er udskrevet bøder, men politiets fokus har først og fremmest været at få folk ind på land og få dem til at forstå, at de skal blive der.

- Vi er ikke interesseret i at sigte nogen, det er simpelthen af frygt for, der sker noget, siger hun.

Mange har formentlig set andre mennesker på isen og tænkt, at så må det være i orden at gå ud. Men politiet opfordrer igen og igen folk til at holde sig opdateret på kommunens hjemmeside med, hvor isen er konstateret sikker.

- Det kan godt være, der kommer sne i dag, men så kommer der altså plusgrader senere på ugen, og så bliver det endnu mere farligt, siger Charlotte Törnquist.

