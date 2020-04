Politiet dropper at rejse sag mod »valgsvindler«

Efter valget, der fandt sted den 26. maj, anmeldte Roskilde Kommune en vælger til politiet for at stemt med en anden persons valgkort. Siden har politiet efterforsket sagen og har nu beskyttet, at der ikke skal rejses sag imod den pågældende, som aldrig har været sigtet.

Vælgeren havde ganske vist selv skrevet på facebook, at han havde stemt for en anden, men det var alene for at skabe debat om, hvordan man på valgstederne sikrer sig, at de personer, som stemmesedlerne udleveres til, nu også er identiske med dem, der krydses af på valglisten.