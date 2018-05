Man risikerer at få en lang næse ved indgangen til Roskilde Festival, hvis billetten er købt af en privat sælger. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Politiet advarer: Tænk jer nu om og undgå skuffelsen

Roskilde - 24. maj 2018 kl. 11:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en udsolgt Roskilde Festival kan mange være intereesseret i at købe billetter af andre, men Midt- og Vestsjællands Politi advarer nu mod svindlere, der sælger ugyldige falske billetter.

Hvert år møder mange glade og feststemte borgere op til landets udsolgte koncerter og festivaler, blot for at konstatere at deres billet er ugyldig. Typisk fordi de har købt billetten af privatperson, der har videresolgt den samme billet flere gange.

Politiet har i øjeblikket også flere sager, hvor sælgeren har fået penge, men køberen har aldrig fået nogle billetter.

Politiet har derfor tre gode råd, inden du køber festivalbilletter af en privatperson:

- Sørg for, at der er samme navn på billetten, Mobile Pay-kontoen og på den person, som du skriver med online (fx på Facebook el. DBA).

- Undgå at lave et opslag, hvor du søger billetter. Så gør du dig nemlig synlig og sårbar overfor potentielle svindlere. Tag i stedet direkte kontakt til sælger og bed om et fysisk møde.

- Roskilde Festivalen eller anden billetudbyder tilbyder hjælp til at overdrage billetter mellem private borgere. Det er den sikreste måde at handle en billet til udsolgte arrangementer - både for køber og sælger!