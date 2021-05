Parret, der var ude at lufte hund, var på vej ad stien i retning mod Jakobskirken, da en knallert med to personer kom drønende bagfra og overhalede dem. Foto: Nicklas Fohlmann/Byrd Foto: Nicklas Fohlmann

Politiet: Giv os tip om blodigt knivoverfald

Roskilde - 28. maj 2021 kl. 10:39 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Selv om signalementet af mindst en af gerningsmændene er både godt og karakteristisk, er det stadig ikke lykkedes Midt- og Vestsjællands Politi at finde frem til gerningsmændene bag blodige knivstikkeri ved Asterscentret i Roskilde om aftenen Kristi himmelfartsdag.

Det var en 29-årig mand, som sammen med sin kæreste var ude at lufte hund på stisystemet mellem Asterscentret og boldbanerne øst for Jakobskirken, da parret blev overhalet af to personer, der kom kørende bagfra på én knallert.

Den 29-årige påtalte kørslen, hvilket fik de to på knallerten til at vende om. Der opstod tumult, hvorunder en af personerne på knallerten smadrede en flaske i hovedet på den 29-årige, ligesom der blev trukket en kniv, som den 29-årige blev ramt af i brystet og på armen. Antallet af stik har politiet ikke ønsket at oplyse.

Efter overfaldet stak de to gerningsmænd af, og vidner ringede 112. Den 29-årige blev bragt til traumecentret på Rigshospitalet og overlever det voldsomme overfald.

Vidner til overfaldet, der fandt sted klokken 21.45, beskrev en af gerningsmændene som mellemøstlige af udseende, mellem 20 og 25 år gamle og omkring 180 centimeter høje. Begge var iført sort tøj på gerningstidspunktet, og den ene - ham, der var bevæbnet med kniv - havde stort fuldskæg og skulderlangt slikhår.

Straks efter overfaldet satte politiet gang i en massiv eftersøgning af gerningsstedet og det omkringliggende område. Det bar ikke umiddelbart frugt, og man er stadig ikke nået til et punkt, hvor der er sket anholdelse i sagen.

- Vi er fortsat i gang med efterforskningen, og det betyder blandt andet, at vi løbende indhenter tips og laver teknisk efterforskning ud fra de steder i området, hvor der er opsat videoovervågning med videre. Vi er på nuværende tidspunkt ikke klar til at gå ud med flere informationer om vores efterforskning, men vi håber fortsat på, at offentligheden vil give os informationer, der kan være relevante for sagen, siger politikommissær Otto Storm fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.