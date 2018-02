Foråret betyder havearbejde, og det udnytter en flok rejsende irere til at lave lidt arbejde og så kræve ublu priser. Derfor skal de i følge politiet bortvises med det samme. Lørdag anholdt Midt- og Vestsjællands Politi fem irere for det ulovlige arbejde. Foto: Kenn Thomsen

Politiet: Bortvis »hjælpsomme« irere

Hvis der dukker nogle irere op og tilbyder havearbejde, så gælder det bare om at bortvise dem med det samme. Det er meldingen fra Midt- og Vestsjællands Politi, som lørdag anholdt fem irere, henholdsvis tre i Greve og to i Roskilde.

- Det er på spil mange steder, men der er aldrig en sammenhæng mellem arbejdets udførelse og prisen, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi og oplyser, at hver især får de bøder på 7500-10.000 kroner i henhold til dørsalgsloven, som forbyder folk at sælge ved døren uden forudgående aftale.

- Og vi holder på dem til, at bøden er betalt, fortæller vagtchefen og oplyser, at irerne hverken betaler moms eller skat, og der er ingen mulighed for at klage over deres arbejde.