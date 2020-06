Det gode vejr lokker unge mennesker til at hygge sig sammen i Roskildes parker. Men indimellem bliver musikken for høj, og så dukker politiet op. Det skete tre gange torsdag aften. Billedet er dog fra en tidligere lejlighed. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Politi måtte flere gange ud til musik i parkerne

Roskilde - 26. juni 2020 kl. 10:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke noget så skønt som danske sommeraftener, men der er forskel på, om man foretrækker stilheden eller vil fylde aftenen med musik. Tre gange i løbet af torsdag aften måtte politiet køre afsted efter en anmeldelse om alt for høj musik.

De to første gange var i Folkeparken, hvor en del unge var forsamlet i mindre grupper. Klokken 17.42 konstaterede patruljen, at ingen af grupperne spillede musik med større lydstyrke. end hvad der var acceptabelt for andre tilstedeværende og de omkringboende.

Politiet måtte endnu engang en tur i Folkeparken ved 22.30-tiden, da en ny anmeldelse lød på, at lydniveauet fra de unge og deres musikanlæg var stigende og dermed til ulempe. Politiet kunne konstatere, at der var cirka 100 unge forsamlet i mindre grupper rundt omkring. Musikken var dog blevet slukket, så der var ikke grundlag for at foretage yderligere.

Politiet kunne fortsætte til Byparken, hvor en lokal kvinde havde anmeldt, at hun ikke kunne sove på grund af høj musik fra personer, der opholdt sig i Byparken. Politiet mødte seks unge mennesker, som spillede fodbold samtidig med, at de spillede musik. De blev opfordret til at slukke for musikken af hensyn til de omkringboende og deres mulighed for nattero.