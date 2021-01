Pølsevognens danske jubilæum: 100 år med Café Fodkold

Pølsevognen er Lenes Streetfood på Stændertorvet, der faktisk afløste en af de faste boder, da Madkassen forsvandt i forbindelse med omlægningen af torvet. Der er dog lang tid til at Lenes Streetfood kan holde 100 års jubilæum, da den først kom til Stændertorvet i marts 2015.

Fik en på låget En anden af Roskildes kendte pølseboder blev startet tilbage i 1970'erne af den tidligere autoophugger Svend Rasmussen, der hurtigt fik et stort stampublikum, fordi han var god til at snakke med folk.

Da han døde, videreførte enken Winnie Rasmussen pølsestedet med stor succes gennem mange år. Dens renommé var så godt, at der kom kunder kørende helt fra København, f.eks. HK's tidligere forbundsformand Jørgen Eiberg.

Nu afdøde ejendomsmægler Henry Poulsen var en anden stamkunde, der ofte indtog sin frokost her. En gang kom han, da der var afløser på, og ville selv tage ekstra ketchup. Men det skulle han aldrig have gjort, for så fik han en på låget med en grydeske.