Rettelse hos retten: Pølsevogn alligevel ikke anmeldt af restauratør

Anklageren fra politiet hos Retten i Roskilde måtte onsdag beklage, at man havde fået det til at fremstå, som om en restauratør i byen havde anmeldt ejeren af Stændertorvets pølsevogn Lene Skree-Lassen for at servere pølser ved vognen, mens det var forbudt pga. corona-restriktioner.