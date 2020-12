Pludselig stod der en mand med jordede sko

Politiet har ikke haft travlt med indbrud i Roskilde hen over julen. Men da en mand gik ind ad en uløst dør i Jyllinge 2. juledag, sendte Midt- og Vestsjællands Politi en hundepatrulje ud for at lede efter ham.

Roskilde - 28. december 2020 kl. 11:19 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Julen forløb uden ét eneste regulært indbrud i en bolig blev anmeldt i hele Roskilde Kommune. På Dortheavej i Jyllinge var der dog en ubuden gæst indendøre i et hus om aftenen 2. juledag.

Her stod hoveddøren ulåst, så en mand kunne vade lige ind i entréen, da klokken havde passeret 21. En beboer opholdt sig på det tidspunkt i stuen, men kom ud i entréen og så den fremmede mand iført våde, jordede sko stå og kigge ned i en plastikpose.

I det sekund den indtrængende indså, at han var opdaget, stak han af, så den overraskede beboer nåede kun at se ryggen af ham. Derfor var det også et sparsomt signalement, politiet fik, men de kørte ud i området for at lede efter gerningsmanden, endda med hundepatruljen, men uden at finde ham. Der blev ikke stjålet noget.

Ud over det har politiet kun modtaget anmeldelse om et indbrudsforsøg på Sankt Mortens Vej i Roskilde julenat, men det blev netop ved forsøget på at bryde kælderdøren og hoveddøren op, uden gerningsmanden kom ind.

En hel jul med to anmeldelser og ingen egentlig indbrud er ikke noget, politiet er vant til. Det kræver dog ikke det store detektivarbejde at finde årsagen, idet coronaen i langt højere grad har fået folk til at blive hjemme i stedet for at besøge familie.

Mens huse og lejligheder blev skånet for indbrud i julen, slap pølsevognen Harry's Place på Schmeltz Plads ikke helt så billigt. På et tidspunkt mellem lukketid lillejuleaften og søndag formiddag er noget brudt ind i pølsehytten - der retteligt ikke er nogen vogn - gennemskydedøren. Stedet er blevet gennemrodet, men formentlig har der hverken været penge eller pølser at finde, i hvert er der umiddelbart ikke meldt noget stjålet.

