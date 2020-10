Alle ansatte på plejecentrene i Roskilde Kommune har fået tilbudt en gratis vaccination mod influenza. Foto: Thomas Olsen

Plejepersonale kan få gratis influenzavaccine

Roskilde - 07. oktober 2020 kl. 19:37

Personalet på Roskilde Kommunes plejecentre har fra 1. oktober fået tilbudt at blive gratis vaccineret mod influenza på arbejdspladsen. Det fortæller Laura Sonnenborg, der er praktiserende læge i Roskilde.

- Det er både for at beskytte personalet mod influenza, for at beskytte borgerne og patienterne og for at understøtte modstandsdygtigheden i sundheds- og plejesektoren. Vaccinerne vil typisk blive givet, når lægen alligevel er på plejecentret for at vaccinere beboerne, siger hun.

Alle mennesker kan blive ramt af influenza, men særligt ældre over 65 år har højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Hvis de risikerer at blive syge med både influenza og Covid-19 samtidig, kan sygdomsforløbet yderligere forværres, og derfor er vaccinen særlig vigtig.

- Det er ekstra vigtigt at blive vaccineret i år, hvor vi står midt i en global pandemi. Derfor er samarbejdet i forbindelse med influenzavaccinerne på plejecentrene et fantastisk tiltag, der gør vi i endnu højere grad kan beskytte vores ældre, siger Morten Gjerskov (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Roskilde.

Influenzavaccinen er gratis for alle, der arbejder i sundheds- og plejesektoren med borgere, som har særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza. Det samme gælder for ældre over 65 år, kronisk syge, gravide og andre personer, der er i særlig risiko for at opleve komplikationer forbundet med influenza.