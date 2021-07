Denne kat behøver ikke en plejefamilie, men det gør de mange killinger, som Roskilde Internat får ind i løbet af sommeren. I år har plejefamilierne dog ikke stået i kø. Foto: Kenn Thomsen

Plejefamilier vil hellere rejse i år end passe kattekillinger

Roskilde - 24. juli 2021 kl. 05:32 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Gennem en facebook-gruppe plejer Roskilde Internat at finde plejefamilier til de små kattekillinger, som bliver indleveret gennem hele sommeren. Især flaskekillingene, som altså mangler deres mor, kræver en del arbejde.

- Det har været et kæmpeproblem at finde plejefamilier i år. Det, folk fortæller, er, at de skal ud at rejse, fordi de endelig kan komme afsted, men gerne vil være plejefamilier, når de kommer hjem. Det kan ses over hele linjen på alle internaterne under Dyrenes Beskyttelse, fortæller internatsleder i Roskilde, Rikke Agner Jørgensen.

Det er nervepirrende hver gang, internatet står med små killinger, som skal i pleje. Internatet har nemlig hverken ressourcerne eller forholdene til at tage sig af dem, og det værste alternativ kan være at aflive flaskekillingerne.

- De skal ud i en familie, hvor de skal have ro i begyndelsen, og så skal de have opmærksomhed og se et almindeligt liv. De skal have lov til at være kat i et hjem, for det er det, de skal ud i, når de er 12 uger, fortæller Rikke Agner Jørgensen.

Internatet har i år flere gange måtte søge på den almindelige facebook-side, og indtil videre har internatet fået enderne til at mødes.

Må afvise kaniner På Roskilde Internat er en af de første forskelle i forhold til sidste år, at corona ikke længere er et problem. Det betyder, at internatets pension er fuldt booket med feriehunde.

Internatsleder Rikke Agner Jørgensen tiltrådte i marts 2020, lige da Danmark lukkede ned, og i den forbindelse var der en større udskiftning af personalet.

- Det betyder, at mange af medarbejderne ikke har prøvet, når der er fuld drøn på internatet, siger hun og fortæller, at det er en af udfordringerne i år.

En anden er mængden af kaniner, som er blevet dumpet forskellige steder og ender på internatet.

- Vi har så mange kaniner i år. Hver eneste dag må vi afvise private, som vil aflevere kaniner, men vi har ikke plads, siger Rikke Agner Jørgensen og fortæller, at internatet hører, at familierne vil af med kaninerne, fordi børnene har mistet interessen, der er allergi, eller familien skal flytte.

- Der er nogen, som spørger, hvad de skal gøre, men det spørgsmål kan jeg ikke hjælpe med, for det er deres kaniner og dermed deres ansvar at finde et godt nyt hjem til dem, fortæller Rikke Agner Jørgensen.

Internatet er fyldt til bristepunktet af kaniner. Alle nødbure og eksempelvis hønsebure med en lille løbegård er i brug til sunde og raske kaniner.

Rikke Agner Jørgensen forklarer, at en del kaniner ikke går på optimale forhold til plads, men at det går for en kortere periode.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange flere kaniner vi har i år, men det er mange flere, siger Rikke Agner Jørgensen.

Internatsleder på Roskilde Internat, Rikke Agner Jørgensen med en kanin i favnen. Denne sommer er internatet fuldt booket med dumpede kaniner og kan derfor ikke hjælpe private, som vil af med deres pelsede venner. Foto: Mie Neel

Finder selv nye hjem Antallet af især kattekillinger er hver sommer steget de sidste mange år. I år vil der formentlig også være en lille stigning. Men vinteren og foråret har været kold, så Rikke Agner Jørgensen nævner, at det er svært at spå om, om toppen er nået, eller den kommer senere i år.

- Vi plejer hvert år at lukke for, at private kan aflevere katte, siger Rikke Agner Jørgensen.

Sidste år under nedlukningen valgte mange familier at anskaffe katte og hunde i stor stil. Selv om man nu kan begynde at rejse ud, tyder foreløbig intet på, at katte og hunde fra sidste år bliver droppet af deres familier igen.

- De hunde, vi får ind, bliver afleveret af de samme årsager som normalt. Men i meget højere grad end vi er vant til, når folk har en aftale om at aflevere en hund, ringer folk og fortæller, at de har fundet en anden løsning, eller også udebliver de. Så ringer vi og spørger, om de er på vej og eventuelt er blevet forsinkede, og så fortæller de, at de har fundet ud af det selv, siger Rikke Agner Jørgensen og forklarer, at efterspørgslen efter hunde stadig er så stor, og at internatet har en fornemmelse af, at folk, der skal af med sin hund, let selv finder et alternativ til at indlevere den hos internatet.

Rap i Tivoli Der er en anden gruppe dyr, som Roskilde Internat af uvisse årsager har mange af i år: Fugle, og især ænder.

- Vi har haft utrolig mange ænder, det er moskus og hvide landænder. Ænderne bliver adopteret af private, som har en havedam og andre ænder, siger Rikke Agner Jørgensen og fortæller, at internatet også har formidlet tre moskusænder, som nu bor i Tivoli.

