Plejecentre får topkarakter

Over halvdelen af plejecentrene - syv - fik fået et bedre skudsmål end i 2016, og to af dem kan ligefrem bryste sig af at have fået topkarakteren »særdeles tilfredsstillende.« De to er plejecentrene Kristiansminde og Trekroner, som begge fik »meget tilfredsstillende« i 2016, men som nu altså er endnu bedre.