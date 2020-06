Toftehøjen i Viby blev indviet i december 1977 og skal til næste år gennemgå en omfattende renovering for at gøre plejeboligerne mere tidssvarende. Foto: Roskilde Kommune Foto: Lise Hammershøj

Plejecenter skal moderniseres for 33 millioner kr.

Roskilde - 20. juni 2020 kl. 10:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Viby: Plejecenter Toftehøjen i Viby får en gevaldig ansigtsløftning, når der til næste år bliver taget hul på en renovering til over 33 millioner kroner.

Ifølge tidsplanen vil renoveringen tage et år, fra august 2021 til og med august 2022, og betyder, at antallet af plejeboliger stiger i fra 24 et-rums plejeboliger til 27 moderne to-rums plejeboliger.

I dag er der 24 plejeboliger og 46 ældreboliger under samme tag på Toftehøjen. 15 af ældreboligerne bliver konverteret til plejeboliger.

Den samlede regning lyder på 33.840.382 kroner, men størstedelen af anlægsbudgettet dækkes af Landsbyggefonden, der bidrager med i alt 28.498.949 kroner.

Det resterende beløb bliver finansieret ved, at Boligselskabet Roskilde Syd optager et realkreditlån, som Roskilde Kommune stiller garanti for. Den enkelte beboer vil få en relativt beskeden huslejestigning på 395 kroner (brutto) om måneden.

Endelig vil Roskilde Kommune, som lejer af Toftehøjens servicearealer, betale en del af udgifterne gennem en huslejestigning fra 2020 på små 400.000 kroner.

Planerne om at modernisere Toftehøjen begyndte, da Boligselskabet Roskilde Syd henvendte sig til kommunen i juni 2013. Siden har sagen været diskuteret i kommune og boligselskab, behandlet i politiske udvalg og ikke mindst i Landsbyggefonden af to omgange.

- Vi startede på det her i 2013, så jeg er glad for, der er kommet skred i sagen nu. Det er utrolig dejligt og glædeligt for beboerne, selv om det naturligvis vil give uro hos dem, når vi skal til at bygge om, siger Inga Skjærris Nielsen fra Boligselskabet Roskilde Syd.

Næste skridt i planlægningen bliver at få styr på, hvor beboerne skal bo, mens deres egen bolig renoveres.

- Det er et problem, vi skal have løst. Vi ønsker selvfølgelig, at beboerne bliver genhuset så tæt på Toftehøjen som muligt, siger Inga Skjærris Nielsen.

Boligselskabet Roskilde Syd, Roskilde Kommune og Domea.dk, som administrerer udlejningen af Toftehøjen, arbejder tæt sammen om en detaljeret genhusningsplan.

