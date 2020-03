Plejecenter ramt af coronavirus: Beboere og personale testet positive

Roskilde Kommune tog i weekenden kontakt til Region Sjælland, da der var mistanke om flere covid-19 smittede på plejehjemmet. På baggrund af rådgivning fra regionen besluttede man at teste samtlige beboere og personalet på det afsnit, hvor der var mistanke om covid-19. Enkelte beboere var testet for covid-19 inden weekendens afprøvning, og tre beboere med symptomer på covid-19 er i perioden op til testen døde uden at være testet.

- Situationen på Trekroner Plejecenter er alvorlig og meget trist. Jeg følger den tæt. Selvom vi fra starten af marts har haft stor opmærksomhed på at undgå smittespredning, især på plejecentre, er coronavirus jo desværre ekstrem smitsom. Vi gør vores bedste og følger alle vejledninger fra sundhedsmyndighederne, og jeg oplever at medarbejderne går til opgaven med stærk faglighed og stor omsorg, siger borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam (S), i pressemeddelelsen.

- Jeg er rigtig glad for samarbejdet med Region Sjælland. Netop for at sikre pleje af vores svage medborgere, er det vigtigt for os, at vores medarbejdere trygt kan gå på arbejde - både på Trekroner Plejecenter og alle vores øvrige plejecentre. Derfor har vi også ekstra fokus på værnemidler og hygiejne, så arbejdet kan foregå fagligt og sundhedsmæssigt forsvarligt, siger direktør for social, job og sundhed i Roskilde Kommune, Mette Heidemann.