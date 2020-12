Artiklen: Plejecenter afprøver ny form for underholdning

Der er ikke mange glæder at se frem til i denne triste coronatid, derfor skal der tænkes kreativt. Med penge fra kulturministeriet og musikalsk underholdning fra de to skuespillere Jesper Lohmann og Miriam Rosenbaum skal det testes, om underholdning på en storskærm er noget for plejecentres beboere. Derfor får Plejecenter Sct. Jørgensbjerg i Roskilde i uge 52 besøg af en storskærm fra foreningen Scenior Vision.