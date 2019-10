Sortering af plasticaffald bliver virkelighed i Roskilde næste år. Det ledsages af forhøjelser på affaldsbegyrerne. Foto: Mik Foto: Mik

Plasticsortering øger affaldsgebyrerne

Roskilde - 31. oktober 2019 kl. 05:34 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En del af borgerne i Roskilde skal sortere plastic som led i den almindelige affaldssortering næste år, senere skal alle kommunens borgere følge efter, langt før end det tidligere har været planlagt.

Det blev endeligt vedtaget i byrådet onsdag, hvor omkostningerne ved initiativet imidlertid splittede partierne. Flertallet mener nemlig, at det er uomgængeligt, at det vil koste mere, når der skal samlet endnu en fraktion ind, hvorfor det også blev besluttet at kradse ekstra seks millioner kroner ind gennem affaldsgebyrerne allerede fra næste år, uanset at omkostningerne først kendes definitivt på et senere tidspunkt. Dét senere tidspunkt ville mindretallet gerne vente på, så omkostninger kunne bestemme størrelsen af gebyrforhøjelserne.

De nye budgetpartnere - S, DF og R - var delt i spørgsmålet og havde derfor aftalt, at politikerne skal have en grundig orientering, der kan gøre alle klogere op, hvordan affaldsordningerne hænger sammen, og hvordan økonomien er skruet sammen. Men formanden for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui (S), var ikke i tvivl om, at der kun er én vej frem.

- Det er nu, vi skal vise, at det ikke kun er skåltaler og tomme ord, når vi taler om bæredygtighed og cirkulær økonomi, sagde han.

Marianne Kiærulff (V) var knap så begejstret, blandt andet med henvisning til, at genanvendelsesgraden på plastic er beskedne 30 procent og tilmed kræver, at plastic, der indsamles i Danmark, fragtes til Tyskland, hvorfra størstedelen sendes videre til forbrænding et sted i Europa.

- Vi glæder os til, at der kommer et anlæg i Danmark, der kan sortere plasticaffald. Der er ingen fordele I dag er der ingen fordele ved at fremrykke plasticprocessen. Vi vil gerne samle plastic, men det gør ingen forskel, om det er nu eller om tre år, så vi kan ikke støtte en afgiftsforhøjelse, sagde Marianne Kiærulff.

Radikale Venstres grønne Trolle - med fornavnet Jeppe - mente, at det ikke var nok at glæde sig til, at noget sker.

- Det handler om at skabe en efterspørgsel, der fremskynder udviklingen. Vi kommer ikke igennem den grønne omstilling ved at sætte os ned og glæde os over, at nogen gør noget. Det bliver lidt træls, når tingene ikke må koste borgerne noget, Selvfølgelig koster den grønne omstilling noget, men har vi råd til det? Ja! Vi er en af de rigeste kommuner i et af de rigeste lande i verden. Det er ikke tiggere, der bor i Roskilde. Vi har råd, sagde Jeppe Trolle.

- Lever radikale vælgere altid på solsiden? Hvad nu, hvis det ikke behøver at være dyrere? spurgte Lars Lindskov (K).

- Vi vil bare gerne vide, hvad det koster. Længere er den ikke, sagde Marianne Kiærulff.

Hvorvidt forhøjelsen af affaldstaksterne, der nu er på vej, er tilstrækkelig til at helt unødvendig, lige dække udgifterne til plastsortering eller slet ikke er nok, vil tiden vise. Uanset hvad skal hele området hvile i sig selv rent økonomisk, så hvis forhøjelsen er for stor, ender det med, at taksterne må sættes ned igen.

