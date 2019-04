Salsa Latina benyttede dansefestivalen i weekenden til at indlede en underskriftsindsamling for Dansens Hus. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Planer om Dansens Hus i Roskilde

Roskilde - 30. april 2019 kl. 12:08 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Salsa Latina har startet en underskriftsindsamling for at få bygget et Dansens Hus i Roskilde, og blot hen over weekenden, hvor der var dansefestival på Stændertorvet, skrev over 1000 under. Derudover er der også samlet underskrifter elektronisk.

Salsa Latina er selv hastigt op vej til at runde 700 medlemmer, og den voksende interesse for dans giver store udfordringer, når størstedelen af aktiviteterne må finder sted på forskellige skoler - udfordringer, som fx tangodansere, squaredansere og folkedansere også kender til. Tanken er at rydde udfordringerne af vejen ved at bygge det fælles dansehus med op imod 10 danselokaler, heraf to så store som gymnastiksale.

- Vi har kig på et centralt sted, som vi håber, vi kan få kommunen til at stille til rådighed for os, og så satser vi på at få fonde til at give penge til byggeriet, siger Iben Blum, der er formand for Salsa Latina.

