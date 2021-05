Planer ændres for ny stor arbejdsplads

Alt afhængigt af, hvordan man vælger at se på tingene, er der både gode og dårlige nyheder om de planer, Mille Food har for at etablere en virksomhed i Roskilde.

Den dårlige nyhed er, at Mille Food sandsynligvis ikke kommer til at producere modermælkserstatning i Roskilde. Den gode nyhed er, at virksomheden fortsat satser på at etablere produktion i Roskilde og planlægger og i den forbindelse planlægger et investere et trecifret millionbeløb.