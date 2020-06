Roskilde Kommune forventer, at der i 2030 vil være 15.000 elbiler i kommunen og har sat gang i en strategi, der skal sikre, at der er ladestandere nok til dem alle. Foto: Jens Wollesen

Plan skal skaffe ladestandere til 15.000 elbiler i by

Roskilde Kommune forventer, at der »bor« 15.000 elbiler i kommunen om bare 10 år. Infrastrukturen i form af ladestandere til de mange elbiler er slet ikke på plads, men kommunen har nu spillet ud med en strategi for elbiler.

Den viser, at kommunen spiller på flere heste. Dels er forventningen, at 66 procent af alle borgerne i kommunen kan lade op derhjemme. Dertil skal lægges 28 procent, som kan klare opladninger på fællesarealer ved deres boliger. Det efterlader seks procent af borgerne, som skal have hjælp af 395 nye ladestandere til at lade op i det offentlige rum.