Københavnsvej i dag ligner til tider et stort trafikkaos.

Plan på vej om: Nye boliger ved grøn Københavnsvej

Københavnsvej fra Røde Port og ud mod kommunegrænsen ved Høje-Taastrup skal ændres, så Roskilde får en pænere og mere attraktiv indfaldsvej fra øst. I disse planer indgår bl.a. flere træer for at skabe et grønnere billede samt en 'by-fortætning', der skal give plads til flere boliger og mindre erhverv.