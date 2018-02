Nationalparken har planer om, at turbåden skal sejle fra Roskilde til Gershøj med mulighed for at stå af og opleve landsbyen. Foto: Peter Andersen

Plan om ny turbåd på Roskilde Fjord: Her skal den sejle

Der er flere betingelser, som skal være opfyldt for, at en ny rutesejlads på Roskilde Fjord skal blive en succes.

- Vi har talt med de professionelle turoperatører, og deres tilgang til sejlads er, at en tur ikke må tage mere en 90 minutter. Det betyder, at vi har fravalgt at sejle længere op i fjorden, fx til Jyllinge og Lyndby, siger Anders Bülow, nationalparkdirektør, og henviser til, at formidlingen af den nordlige del af fjorden kommer til at ske fra Kapduen, med udgangspunkt i Jyllinge.