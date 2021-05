Plakatfuld bilist må vinke farvel til Ford

Og det var akkurat, hvad der skete for en nu 62-årig mand fra Roskilde, som en lørdag aften i februar sidste år var ude at køre. Turen sluttede brat på Vindingevej, da han ramte en Opel Vivaro varebil, som ellers var parkeret pænt inde i højre side af vejen. Og eftersom alkometeret viste vel over to, tog politiet bilen - en 14 år gammel Ford Fiesta - i sin varetægt.

Den bil ser den 62-årige aldrig igen, for nu er den endeligt konfiskeret af retten. Promillen, som viste sig at være 2,78, var så høj, at den også kostede ham kørekortet, som han først får mulighed for at generhverve om tre år. Dertil kommer en bøde på 18.000 kroner og 20 dages fængsel. Frihedsstraffen blev dog gjort betinget, blandt andet fordi den 62-årige ikke tidligere har været straffet.