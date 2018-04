Se billedserie Peefence begyndte med, at en gruppe studerende fra DTU udviklede et fleksibelt pissoir, som de afprøvede på Roskilde Festival i 2014. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Pissoir og klapbord dyster om designpris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pissoir og klapbord dyster om designpris

Roskilde - 16. april 2018 kl. 08:14 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To virksomheder med forbindelse til Roskilde er blandt finalisterne til Danmarks store designpris, Danish Design Award, og begge i kategorien Clean Solutions.

Den ene er We Do Wood, som laver bæredygtige møbler fra et værksted i København, men hvis administration ligger i Trekroner.

We Do Wood er nomineret for Field Table, der er et sammenklappeligt spisebord til seks personer. Bordet er fremstillet af moso-bambus og er CO2-neutralt og produceret uden udslip af skadelige stoffer.

Virksomheden blev stiftet af møbeldesigneren Sebastian Jørgensen i 2007, men han har udtalt til DAGBLADET, at han først følte, der kom styr på sagerne, da innovationsselskabet Capnova i Trekroner investerede i idéen, og Anders Holme Jensen blev ansat som administrerende direktø'r.

Der er fire nominerede i kategorien Clean Solutions, og en af de øvrige er virksomheden Peefence, som har udviklet et pissoir, der kan bruges til musikfestivaler og andre store udendørs arrangementer. Peefence består af en let, bøjelig plastikmembran, der kan installeres på et flytbart hegn på få minutter uden brug af værktøj. Det var en gruppe studerende fra DTU, som fik idéen til Peefence, der første gang blev testet på Roskilde Festival i 2014 og siden er blevet sat i produktion.

Danish Design Award uddeles den 28. maj i Industriens Hus. Der er i alt 50 finalister i en række kategorier, der er udvalgt fra de 181 løsninger, som designere og virksomheder over hele landet har sendt ind.

relaterede artikler

Pee-fence holder hegnet tørt på Roskilde 02. juli 2015 kl. 12:55