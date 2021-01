Artiklen: Pipers Hus udsat for kaffeglad tyv

Pipers Hus i Byparken i Roskilde er blevet en kaffemølle og en espressomaskine fattigere efter at have haft indbrud.

Restauranten holder helt lukket for tiden og har heller ikke takeaway, og det udnyttede en ukendt gerningsmand i tiden mellem tirsdag klokken 16 og onsdag klokken 11.45 til at afliste et vindue til baren, hvor kaffemøllen og espressomaskinen blev stjålet.