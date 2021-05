Pinsen byder på kunstudstilling i Byens hus

"Sammensat" er titlen på dette års elevudstilling, der som tema har fællesskaber: Det store globale fællesskab, såvel som de små nære fællesskaber. De fællesskaber, man selv har valgt, og de fællesskaber, man ufrivilligt bliver en del af. Dét at stå uden for fællesskabet, og dét at finde sammen om at stå uden for fællesskabet.