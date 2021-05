Pinsegudstjenester rykker ud i det fri trods aflysning

Arrangørerne af »Pinse i Fri Luft« besluttede allerede for en måned siden at aflyse den fælles pinsegudstjeneste for sognene i Roskilde Domprovsti, men det betyder ikke, at menigheden skal snydes for prædikerne under åben himmel.